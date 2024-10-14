Кремль назвал нелогичным говорить об угрозе для НАТО со стороны России
Россия никогда не двигалась со своей военной инфраструктурой в сторону НАТО, в отличии от блока, поэтому говорить о том, что Россия хочет напасть на военный альянс — нелогично. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он прокомментировал слова главы немецкой СВР Бруно Каля о том, что Россия будет способна атаковать НАТО уже в 2030 году.
«Никогда Россия со своей военной инфраструктурой не двигалась в сторону НАТО — всегда был процесс наоборот. Мы все знаем наперечет все волны расширения НАТО и все шаги, когда военная инфраструктура НАТО приближалась к границам Российской Федерации. Здесь однозначно возникает понимание, кто для кого представляет опасность. Поэтому говорить здесь о том, что именно российские Вооруженные силы для кого-то представляют опасность, абсолютно неправильно, нелогично, а главное противоречит всему ходу истории», — подчеркнул Песков.
Вместе с тем он отметил, что Россия обеспечивает свою собственную безопасность и продолжит делать все необходимое для этого.
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