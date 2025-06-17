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Война Израиля и Ирана ,  
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Иран начал новую волну ударов по Израилю

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Война Израиля и Ирана
Автобус, пострадавший от ракетного удара со стороны Ирана, в Герцлии, Израиль, 17 июня 2025 года
Автобус, пострадавший от ракетного удара со стороны Ирана, в Герцлии, Израиль, 17 июня 2025 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Началась новая волна ударов Ирана ракетами и беспилотниками по Израилю, сообщает агентство Tasnim.

«Новая волна атак с использованием дронов и ракет Воздушно-космических сил КСИР [Корпуса стражей исламской революции] началась несколько минут назад», — говорится в сообщении.

О новой волне ударов сообщил также телеграм-канал КСИР. В сообщении отмечается, что ракеты были запущены из различных точек на территории Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС Израиля осуществляют перехват ракет, запущенных Ираном.

«Несколько минут назад в ряде районов Израиля прозвучали сирены после обнаружения ракет, запущенных Ираном в направлении Израиля. В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват и наносят удары по мере необходимости для устранения угрозы», — говорится в сообщении.

Ранее 17 июня в КСИР заявили, что новая волна мощных атак по Израилю с использованием современного оружия «будет усиливаться в ближайшие часы».

Утром иранские военные нанесли ракетный удар по штаб-квартире израильской разведки «Моссад». Позже в Тегеране заявили, что в результате атаки погибли старшие офицеры и командиры спецслужбы. Власти Израиля пока не комментировали заявления о гибели военнослужащих.

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Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман ранее сообщил, что с начала конфликта по территории Израиля было выпущено около 400 ракет и сотни беспилотников.

В Израиле за четыре дня военного конфликта с Ираном погибли 24 мирных жителя, ранения получили 592 человека, говорил Гендельман. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тыс. пострадавших.

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