В Иране сообщили о гибели офицеров Израиля при ударе по штабу «Моссада»

Дым после ракетного удара со стороны Ирана, Израиль, 17 июня 2025 года (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

В результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» погибли старшие офицеры и командиры, утверждает агенство Tasnim.

«Значительное число старших офицеров разведки, разведывательных служб и командиров режима были убиты», — говорится в публикации.

По данным издания, целью удара были центры безопасности и разведки Израиля, включая организацию военной разведки «Амман», службу разведки и операций, а также «Моссад».

Израильское издание Israel Hayom утверждает, что в результате иранского обстрела жертв не зафиксировано.

Власти Израиля пока никак не прокомментировали заявление о гибели военнослужащих.

Утром 17 июня иранские военные нанесли ракетный удар по штаб-квартире израильской разведки «Моссад». Командующий сухопутными войсками иранской армии ранее объявил о начале масштабной атаки на Израиль «новым оружием».

Корпус стражей исламской революции предупредил, что атаки будут «более мощными и сокрушительными, чем предыдущие».

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