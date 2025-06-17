В Иране сообщили о гибели офицеров Израиля при ударе по штабу «Моссада»
В результате удара Ирана по штаб-квартире израильской разведки «Моссад» погибли старшие офицеры и командиры, утверждает агенство Tasnim.
«Значительное число старших офицеров разведки, разведывательных служб и командиров режима были убиты», — говорится в публикации.
По данным издания, целью удара были центры безопасности и разведки Израиля, включая организацию военной разведки «Амман», службу разведки и операций, а также «Моссад».
Израильское издание Israel Hayom утверждает, что в результате иранского обстрела жертв не зафиксировано.
Власти Израиля пока никак не прокомментировали заявление о гибели военнослужащих.
Утром 17 июня иранские военные нанесли ракетный удар по штаб-квартире израильской разведки «Моссад». Командующий сухопутными войсками иранской армии ранее объявил о начале масштабной атаки на Израиль «новым оружием».
Корпус стражей исламской революции предупредил, что атаки будут «более мощными и сокрушительными, чем предыдущие».
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