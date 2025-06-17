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Война Израиля и Ирана ,  
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В Израиле сообщили о 400 выпущенных Ираном ракетах с начала операции

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Война Израиля и Ирана
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

С начала ударов со стороны Ирана по территории Израиля было выпущено около 400 ракет и сотни беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил cоветник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Удары были зафиксированы примерно в 35 различных районах страны. По информации на 13:40 мск 17 июня 2025 года, число погибших среди гражданского населения достигло 24 человек, более 647 получили ранения, из них десять находятся в тяжелом состоянии, 37 — средней тяжести, а свыше 600 имеют легкие травмы.

В Налоговое управление Израиля от граждан поступило 18 766 заявлений на компенсацию материального ущерба: 15 861 связано с повреждениями зданий, 1272 — автотранспорта, и 1633 — имущества и его содержимого.

Из-за обстрелов из своих домов были эвакуированы 2725 граждан.

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Утром 17 июня в результате удара Ирана по территории Израиля ракеты упали в Тель-Авиве.

По данным The Times of Israel со ссылкой на предварительные данные армии, Иран запустил около 20 баллистических ракет по Израилю. Жителей попросили находиться в укрытиях около 20 минут с 8:40 утра. В городе Герцлия, расположенном севернее Тель-Авива, на одной из парковок были повреждены частные автобусы.

В ночь на 13 июня Израиль начал удары по Ирану, целью стали военные и ядерные объекты страны. С вечера того же дня Иран начал наносить удары по израильской территории. В результате ударов в Иране погибли несколько сотен человек, более тысячи получили ранения.

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