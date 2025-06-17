Трамп назначил совещание в Ситуационной комнате о войне Израиля с Ираном
Президент США Дональд Трамп проведет встречу с командой Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате Белого дома по поводу конфликта между Израилем и Ираном, сообщает Axios со ссылкой на источники.
Ранее американский президент заявил, что досрочно вернется в США с саммита G7 в Канаде.
«Я должен вернуться. Вы, вероятно, видите то же, что и я, и я должен вернуться как можно скорее», — сказал накануне Трамп.
Тогда же журналист Fox News Лоуренс Джонс рассказал, что президент распорядился созвать Совет национальной безопасности. CNN писал, что президент поручил своей команде как можно скорее встретиться с иранской стороной, чтобы определить, серьезно ли Тегеран настроен на урегулирование конфликта с Израилем дипломатическим путем.
Позже Трамп заявил, что хочет добиться не просто прекращения боевых действий между Ираном и Израилем, а полного отказа Тегерана от ядерного оружия. Он допустил, что может отправить на встречу с представителями Ирана вице-президента Джей Ди Вэнса или спецпосланника Стива Уиткоффа.
«Иран должен был подписать «сделку», которую я сказал подписать. Как жаль и какая пустая трата человеческих жизней. У Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторяю это снова и снова», — написал Трамп позднее в своей соцсети Truth Social.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ключевым объектам иранской ядерной программы. Операция под названием «Восстающий лев» направлена на ликвидацию ядерного потенциала Ирана. По заявлениям израильской стороны, Тегеран вплотную приблизился к «точке невозврата» в разработке ядерного оружия. Иран, отрицающий наличие таких планов, ответил массированными ударами по израильской территории.
На пятые сутки конфликта стороны продолжают обмен ракетными ударами. В результате иранских атак на израильские города, включая Тель-Авив и Хайфу, погибли 24 человека, около 600 получили ранения. Иранские власти со своей стороны сообщают о более чем 200 погибших и свыше 1,2 тыс. пострадавших в результате израильских ударов.
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