Нетаньяху назвал целью конфликта с Ираном уничтожение «оси террора»

Израиль стремится уничтожить ядерную программу Ирана, его возможности по производству баллистических ракет и «ось террора». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова передает The Times of Israel.

Нетаньяху сказал, что Иран призывает к переговорам о прекращении израильских атак, потому что хочет продолжить производство ядерного оружия.

Израиль сделает все необходимое, чтобы достичь трех поставленных целей, отметил Нетаньяху, подчеркнув, что Израиль координирует свои усилия с США.

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, назвав удар необходимым, чтобы предупредить ядерную угрозу Тегерана. Тот нанес ответный удар спустя 17 часов, с тех пор стороны обмениваются атаками.

США заявили, что в конфликте не участвуют, однако Вашингтон открыто поддержал Израиль. Президент Дональд Трамп выразил надежду, что вооруженная операция Израиля подтолкнет Иран вернуться за стол переговоров о ядерной программе. Axios писал, что США помогали Израилю с отражением иранских воздушных атак.

Иран 16 июня заявил, что продолжит воевать с Израилем, пока не уничтожит его полностью. До того, 15 июня, глава иранского МИД Аббас Арагчи сказал, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, но ни за что не подпишет бумаги, лишающие Тегеран законных прав на мирный атом. Он также подчеркнул, что Иран готов прекратить удары по Израилю, если последний перестанет атаковать Иран.