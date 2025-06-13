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Операция Израиля против Ирана ,  
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Последствия атаки Израиля по Ирану. Видео

Появилось видео последствий атаки Израиля по Ирану
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Операция Израиля против Ирана
Израиль в ночь на 13 июня объявил режим ЧС и нанес удары по Ирану, взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и других городах. ЦАХАЛ заявила, что их целями стали военные объекты, в том числе связанные с ядерной программой

Последствия атаки Израиля по Ирану. Видео
Video

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвел целью операции
нанесение ущерба ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана и пообещал, что она продлится «столько, сколько потребуется». По словам Нетаньяху, у Тегерана достаточно обогащенного урана для изготовления девяти бомб.

Ночью взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и других городах, а также на крупнейшем ядерном объекте ядерной программы Ирана в Натанзе. В Иране сообщили о гибели командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами и начальника генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери.

Иран сообщил о подготовке ответного удара и пообещал Израилю и США «сильную пощечину».

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