Десятки человек пострадали при ответном ударе Ирана по Израилю
Не менее 22 человек ранены в результате ответного удара Ирана по Израилю, двое — в тяжелом положении, сообщает Ynet со ссылкой на израильскую службу скорой помощи "Маген Давид Адом".
Иран предпринял ракетную атаку спустя 17 часов после удара Израиля. Тегеран объявил об операции «Истинное обещание - 3» и выпустил не менее 150 ракет. Десятки были перехвачены.
Израиль ударил по Ирану в ночь на 13 июня, заявив, что тем самым упреждает ядерную угрозу Тегерана. Ответная атака Ирана началась около 21:00. Иран, нанеся ответный удар по Израилю после начала его военной операции против Тегерана, пересек все красные линии, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
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