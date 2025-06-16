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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа военной операции против Ирана

Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
ЦАХАЛ завершила первую фазу начатой 13 июня операции против Ирана. За четыре дня армия ликвидировала некоторых высокопоставленных военных Ирана, повредила ядерные объекты. В ответ Иран начал атаковать Израиль
Пожар, вызванный израильской атакой на нефтебазу Шахран,&nbsp;в Тегеране, Иран, 15 июня 2025 года
Пожар, вызванный израильской атакой на нефтебазу Шахран, в Тегеране, Иран, 15 июня 2025 года (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана, сообщается на ее сайте.

Начатую 13 июня операцию ЦАХАЛ назвала «исторической» и заявила, что она направлена против «иранского ядерного проекта». Тегеран отрицает создание ядерного оружия.

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По информации ЦАХАЛ, за первый этап операции удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.

Тегеран заявлял о более чем 200 погибших и более чем 1,2 тыс. пострадавших в результате атак Израиля. Один из последних ударов пришелся на штаб-квартиру иранского государственного телевидения во время прямого эфира. В студии начался пожар.

После начала атак Израиля Иран запустил ответную операцию «Истинное обещание-3». Из-за иранских ракетных ударов в Израиле, в частности Тель-Авиве и Хайфе, погибли 24 мирных жителя, почти 600 пострадали.

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Полина Минаева
Израиль Иран ЦАХАЛ ракетные удары
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