ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа военной операции против Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила первый этап военной операции «Восстающий лев» против Ирана, сообщается на ее сайте.
Начатую 13 июня операцию ЦАХАЛ назвала «исторической» и заявила, что она направлена против «иранского ядерного проекта». Тегеран отрицает создание ядерного оружия.
По информации ЦАХАЛ, за первый этап операции удалось ликвидировать более десятка высокопоставленных военных, повредить военные базы и ядерные объекты Ирана, в частности надземную часть ключевого объекта ядерной программы Ирана в Натанзе, и уничтожить часть ракетных установок.
Тегеран заявлял о более чем 200 погибших и более чем 1,2 тыс. пострадавших в результате атак Израиля. Один из последних ударов пришелся на штаб-квартиру иранского государственного телевидения во время прямого эфира. В студии начался пожар.
После начала атак Израиля Иран запустил ответную операцию «Истинное обещание-3». Из-за иранских ракетных ударов в Израиле, в частности Тель-Авиве и Хайфе, погибли 24 мирных жителя, почти 600 пострадали.
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