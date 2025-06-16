АТОР анонсировала вывоз застрявших в ОАЭ россиян рейсами Air Arabia
С 16 июня авиакомпания Air Arabia начнет вывоз российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.
Туристов из Шарджи доставят в Москву стыковочными рейсами через Ташкент, а в Екатеринбург — прямым рейсом. Речь идет о пассажирах, которые не смогли вернуться в Россию после отмены регулярных рейсов Air Arabia.
«Мы на связи со всеми задержавшимися в ОАЭ туристами и завтра (16 июня/ — РБК) планируем начать их отправку в Москву и Екатеринбург рейсами Air Arabia», — подтвердила АТОР информацию руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.
Информация о дальнейшем расписании Air Arabia на российских направлениях будет опубликована позже, добавили в АТОР.
Ранее, 15 июня, в АТОР сообщили, что примерно 2 тыс. граждан России не могут вылететь из ОАЭ из-за отмены рейсов.
По данным Генконсульства России в Дубае, перебои в авиасообщении коснулись около 10 тыс. россиян в ОАЭ. Из них большинство уже вылетели или были перенаправлены. «Остаются вопросы примерно по 3 тыс. человек», — добавили в ведомстве.
Проблемы возникли из-за начала операции Израиля по Ирану в ночь на 13 июня и последующей эскалации конфликта. Ряд стран, включая Иран, Израиль, Иорданию и Ирак, закрыли свое воздушное пространство. В ответ Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, а также из этих стран.
На этом фоне ряд авиаперевозчиков, в том числе «Аэрофлот», Flydubai, «Азимут», Red Wings и Air Arabia, скорректировали расписание. Эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила рейсы в Россию и еще девять стран на 13 и 14 июня.
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