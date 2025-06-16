 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Противостояние Израиля и Ирана ,  
0 

АТОР анонсировала вывоз застрявших в ОАЭ россиян рейсами Air Arabia

АТОР: 16 июня начнется вывоз застрявших в ОАЭ россиян рейсами Air Arabia
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана

С 16 июня авиакомпания Air Arabia начнет вывоз российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Россию, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туроператоров.

Туристов из Шарджи доставят в Москву стыковочными рейсами через Ташкент, а в Екатеринбург — прямым рейсом. Речь идет о пассажирах, которые не смогли вернуться в Россию после отмены регулярных рейсов Air Arabia.

«Мы на связи со всеми задержавшимися в ОАЭ туристами и завтра (16 июня/ — РБК) планируем начать их отправку в Москву и Екатеринбург рейсами Air Arabia», — подтвердила АТОР информацию руководитель службы по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.

Информация о дальнейшем расписании Air Arabia на российских направлениях будет опубликована позже, добавили в АТОР.

Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России
Общество
Фото:Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Ранее, 15 июня, в АТОР сообщили, что примерно 2 тыс. граждан России не могут вылететь из ОАЭ из-за отмены рейсов.

По данным Генконсульства России в Дубае, перебои в авиасообщении коснулись около 10 тыс. россиян в ОАЭ. Из них большинство уже вылетели или были перенаправлены. «Остаются вопросы примерно по 3 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

Проблемы возникли из-за начала операции Израиля по Ирану в ночь на 13 июня и последующей эскалации конфликта. Ряд стран, включая Иран, Израиль, Иорданию и Ирак, закрыли свое воздушное пространство. В ответ Росавиация ограничила полеты в Израиль и Иран, а также из этих стран.

На этом фоне ряд авиаперевозчиков, в том числе «Аэрофлот», Flydubai, «Азимут», Red Wings и Air Arabia, скорректировали расписание. Эмиратская авиакомпания Air Arabia приостановила рейсы в Россию и еще девять стран на 13 и 14 июня.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия

Нетаньяху заявил, что Израиль ведет «экзистенциальную борьбу»

Турция резко повысит стоимость прохода судов через проливы

Украина получила 1,2 тыс. тел погибших военных

Как прошел парад к 250-летию армии США. Видео

Минэк рекомендовал приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Песков заявил об «авгиевых конюшнях» в отношениях России и США

С какими проблемами столкнулся клубный чемпионат мира

Минобороны заявило о групповом ударе по нефтезаводу в Полтавской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Плугина Ирина
ОАЭ Россия туристы АТОР
Материалы по теме
Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России
Общество
Росавиация почти на две недели запретила полеты в Израиль и Иран
Политика
Перебои в авиасообщении затронули 10 тыс. россиян в ОАЭ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Сильный ливень в Сочи вызвал подтопления и перебои с электроснабжением Общество, 03:16
Трамп допустил, что Израилю и Ирану придется «побороться» до соглашения Политика, 03:05
Вертолет с туристами из США упал в море у берегов Греции. Видео Общество, 02:43
АТОР анонсировала вывоз застрявших в ОАЭ россиян рейсами Air Arabia Политика, 02:18
Полиция нашла списки новых жертв убийцы депутата-демократа в Миннесоте Политика, 02:01
На Солнце произошла самая мощная вспышка за июнь Общество, 01:40
Кличко сообщил о работе ПВО в Киеве Политика, 01:25
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией Политика, 01:11
Макрон поспорил с Трампом о посредничестве Путина на Ближнем Востоке Политика, 00:51
Число жертв израильских атак в Иране выросло почти в два раза Политика, 00:19
SIPRI спрогнозировал новую гонку ядерных вооружений Политика, 00:01
Генпрокуратура раскрыла данные о коррупции в России⁠ Общество, 00:00
Какое у вас гастрономическое альтер-эго. Тест РБК и Перекрёсток, 15 июн, 23:59
Умер сын основателей Estée Lauder и глава компании Леонард Лаудер Общество, 15 июн, 23:54