Fars сообщил о боеголовках «высокой разрушительной мощности» у Ирана

Иран ударил по Тель-Авиву ракетами, оснащенными осколочно-фугасными боеголовками «высокой разрушительной мощности», передает Fars со ссылкой на источник.

По его информации, Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) запустил по Израилю твердотопливную тактическую управляемую баллистическую ракету «Хадж Касем».

Иран и Израиль обмениваются ударами с 13 июня, они продолжились накануне вечером и в ночь на 15 июня.При атаке Ирана пострадал центр Тель-Авива, Бат-Ям и Институт имени Вейцмана в Реховоте. Был атакован крупный портовый город Хайфа, где произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. В Тамре в ходе атаки погибла 20-летняя девушка, еще как минимум 14 человек пострадали.

ЦАХАЛ в свою очередь нанесла удар по штаб-квартире «Бассидж» — одной из сил КСИР. Армия обороны Израиля в ночь на 15 июня сообщила, что завершила серию ударов по объектам инфраструктуры иранского ядерного проекта в Тегеране и топливным танкерам.