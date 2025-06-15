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Противостояние Израиля и Ирана ,  
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В ОАЭ из-за отмены рейсов застряли 2000 российских туристов

АТОР: 2 тыс. российских туристов не могут вылететь из ОАЭ
Сюжет
Противостояние Израиля и Ирана
Фото: Ross Kinnaird / Getty Images
Фото: Ross Kinnaird / Getty Images

Примерно две тысячи туристов из России не могут покинуть Объединенные арабские Эмираты (ОАЭ) на фоне задержки и отмены рейсов, сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров (АТОР).

«По агрегированным данным туроператоров, около двух тысяч туристов в настоящий момент ждут вылета в Россию в отелях ОАЭ», – указано в сообщении. 

Flydubai отменил 22 рейса в Дубай из России
Общество
Фото:Markus Mainka / imagebroker.com / Global Look Press

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, после чего последовала серия взаимных атак. На фоне вооруженного конфликта несколько государств, среди которых Израиль, Иран, Иордания, Ирак, закрыли свое воздушное пространство. Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух этих стран.

Многие перевозчики, такие как «Аэрофлот», Flydubai, «Азимут», Red Wings, Air Arabia скорректировали свое расписание. Эмиратская Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще девять стран на 13-14 июня.

Flydubai отменила 22 рейса на 13–14 июня в Дубай с вылетом из десяти аэропортов России.

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Софья Полковникова
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