Перебои в авиасообщении затронули 10 тыс. россиян в ОАЭ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Проблемы в авиасообщении коснулись около 10 тыс. россиян в ОАЭ, рассказали в генконсульстве России в Дубае, сообщает «РИА Новости».

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран <...> в Объединенных Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тыс. российских граждан», — пояснили в ведомстве.

В генконсульстве рассказали, что большинство россиян уже вылетели или их перенаправили. «Остаются вопросы примерно по 3 тыс. человек», — добавили в ведомстве.

Меры по эвакуации граждан наращивают, и ситуация постепенно стабилизируется. «МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают координировать действия в интересах российских граждан за рубежом», — отметили в генконсульстве.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что ОАЭ на фоне задержек и отмен рейсов не могут покинуть 2 тыс. человек. Они ждут вылета в Россию в отелях, пояснили в организации.

Израиль нанес удар по Ирану в ночь на 13 июня, после чего последовала серия взаимных атак. На фоне вооруженного конфликта несколько государств, среди которых Израиль, Иран, Иордания, Ирак, закрыли свое воздушное пространство. Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Израиль и Иран, а также из двух этих стран.

Многие перевозчики, такие как «Аэрофлот», Flydubai, «Азимут», Red Wings, Air Arabia, скорректировали свое расписание. Эмиратская Air Arabia приостановила полеты в Россию и еще девять стран на 13–14 июня.

Flydubai отменила 22 рейса на 13–14 июня в Дубай с вылетом из десяти аэропортов России.