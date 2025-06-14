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Операция Израиля против Ирана ,  
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Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с жертвами ударов

Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с жертвами атак Израиля
Сюжет
Операция Израиля против Ирана
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи и выразил соболезнования в связи с жертвами атаки Израиля, сообщает пресс-служба российского МИДа.

Из сообщения следует, что разговор главы ведомств провели по инициативе Лаврова. Он, вслед за президентом России, подчеркнул, что Москва осуждает нападение Израиля на Иран, а сама атака нарушает Устав ООН и нормы международного права. Лавров также заявил, что Кремль готов способствовать урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Ирана и деэскалации напряжения между странами.

«Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем», — говорится в сообщении МИД России.

Стороны договорились продолжить обсуждение о конфликте Израиля и Ирана, в том числе в Совете Безопасности ООН, Совете управляющих МАГАТЭ и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Накануне президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер выразил соболезнования правительству и народу Ирана в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля. Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.

Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля
Политика

Днем 13 июня агентство Fars сообщило со ссылкой на источник, что, по предварительным данным, в результате атаки Израиля на Иран погибли 78 человек, пострадали 329. В Красном Полумесяце до этого сообщили о по меньшей мере 95 раненых в 12 провинциях страны.

Вскоре издание Ynet сообщило, что в Израиле 63 человека получили ранения в результате ответных ракетных ударов Ирана. Одна из пострадавших — тяжелораненая женщина. Ее доставили в местную больницу

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Полина Дуганова
Иран Израиль МИД Сергей Лавров соболезнования
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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