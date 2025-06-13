В Иране сообщили о почти 80 погибших после атаки Израиля
По предварительным данным, жертвами атаки Израиля на Иран 13 июня стали 78 человек, пострадавших — 329, сообщает агентство Fars в Telegram со ссылкой на источник. Такие же данные приводит Nournews.
В Красном Полумесяце ранее сообщали по меньшей мере о 95 раненых в 12 провинциях Исламской республики.
В ночь на 13 июня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории — ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и другие военным объектам. В Тегеране были разрушены жилые комплексы, где проживали высокопоставленные военные командиры.
В результате атак погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские физики-ядерщики: среди них командующий Корпусом Хоссейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также ученые Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи, как сообщают СМИ.
Днем Израиль нанес новые удары. Тегеран сообщал, что целью был ключевой иранский объект по обогащению урана в Натанзе (провинция Исфахан). После всех ударов радиационный фон в стране в норме, отмечали власти.
Иран уже предпринял ответные меры и выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля.
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