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Операция Израиля против Ирана ,  
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В Иране сообщили о почти 80 погибших после атаки Израиля

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Операция Израиля против Ирана
Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / ABACAPRESS.COM / ТАСС
Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / ABACAPRESS.COM / ТАСС

По предварительным данным, жертвами атаки Израиля на Иран 13 июня стали 78 человек, пострадавших — 329, сообщает агентство Fars в Telegram со ссылкой на источник. Такие же данные приводит Nournews.

В Красном Полумесяце ранее сообщали по меньшей мере о 95 раненых в 12 провинциях Исламской республики.

В ночь на 13 июня самолеты ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 целям на иранской территории — ядерной инфраструктуре, заводам по производству баллистических ракет и другие военным объектам. В Тегеране были разрушены жилые комплексы, где проживали высокопоставленные военные командиры.

В результате атак погибли несколько руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранские физики-ядерщики: среди них командующий Корпусом Хоссейн Салами, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид, а также ученые Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи, как сообщают СМИ.

Израиль нанес удары по ядерным объектам и генералам Ирана. Главное
Политика
Фото:Vahid Salemi / AP / ТАСС

Днем Израиль нанес новые удары. Тегеран сообщал, что целью был ключевой иранский объект по обогащению урана в Натанзе (провинция Исфахан). После всех ударов радиационный фон в стране в норме, отмечали власти.

Иран уже предпринял ответные меры и выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля.

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