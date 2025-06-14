В Израиле число пострадавших от атак Ирана превысило 60 человек

В Израиле 63 человека получили ранения в результате ракетных ударов Ирана, сообщает Ynet.

Одна из пострадавших, тяжело раненная женщина, которую ранее доставили в местную больницу, скончалась.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.

Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал удары Израиля объявлением войны. Он пообещал, что Иран ответит «решительно и пропорционально».

Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. По оценке Израиля, в двух первоначальных залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа по израильской территории были запущены «десятки» ракет, часть перехвачена, сообщила ЦАХАЛ.