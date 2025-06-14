В Израиле число пострадавших от атак Ирана превысило 60 человек
В Израиле 63 человека получили ранения в результате ракетных ударов Ирана, сообщает Ynet.
Одна из пострадавших, тяжело раненная женщина, которую ранее доставили в местную больницу, скончалась.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев» против Ирана в связи с тем, что республика приблизилась к созданию ядерного оружия. Были атакованы ядерные, военные объекты, места нахождения высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, более 230 получили ранения.
Корпус стражей Исламской революции вечером 13 июня заявил о начале ответной операции против Израиля. Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал удары Израиля объявлением войны. Он пообещал, что Иран ответит «решительно и пропорционально».
Иран провел ракетную атаку на Израиль в три волны. По оценке Израиля, в двух первоначальных залпах было менее 100 ракет. Попадания зафиксированы в том числе в Тель-Авиве. В ходе третьей волны в течение часа по израильской территории были запущены «десятки» ракет, часть перехвачена, сообщила ЦАХАЛ.
Читайте РБК в Telegram.
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов