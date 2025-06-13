В Иране при израильских ударах пострадали почти 100 человек
В результате обстрела Ирана со стороны Израиле пострадали 95 человек, сообщает пресс-секретарь Красного полумесяца Моджтаба Халеди, слова которого приводит агентство Tasnim.
Халеди уточнил, что в результате атаки в 12 провинциях страны пострадали около 100 человек — 95 человек госпитализировали, еще 26 человек получили амбулаторную помощь. Один спасатель погиб, еще один получил ранения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) задействовала при атаке на Иран около 200 истребителей, которые поразили более 100 целей, сбросив 330 боеприпасов. Израиль заявил, что целью были объекты, связанные с ядерной программой и производством баллистических ракет.
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