Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху и предложил посредничество

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Кремль.

Путин в беседе с иранским коллегой выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, сказано в сообщении.

В разговоре с Нетаньяху он подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.

Глава государства выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности». Он отметил, что важно вернуться к переговорам касательно иранской ядерной программы.

Москва намерена продолжить контакты с обеими сторонами, чтобы урегулировать ситуацию.

МИД России ранее назвал удары Израиля по «спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры» Ирана «неспровоцированными» и «категорически неприемлемыми».

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