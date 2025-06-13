Путин поговорил с Пезешкианом и Нетаньяху и предложил посредничество
Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил Кремль.
Путин в беседе с иранским коллегой выразил соболезнования правительству и народу республики в связи с жертвами, в том числе среди мирных жителей, из-за ударов Израиля, сказано в сообщении.
В разговоре с Нетаньяху он подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, которые нарушают Устав ООН и международное право.
Глава государства выразил «готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности». Он отметил, что важно вернуться к переговорам касательно иранской ядерной программы.
Москва намерена продолжить контакты с обеими сторонами, чтобы урегулировать ситуацию.
МИД России ранее назвал удары Израиля по «спящим мирным городам, объектам ядерно-энергетической инфраструктуры» Ирана «неспровоцированными» и «категорически неприемлемыми».
Материал дополняется
Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России
Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России
Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»
Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений
Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города
Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине
Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов