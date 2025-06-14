Появились снимки аэропорта Мехрабад в Тегеране после атаки Израиля

Фото: сервис Google Планета Земля

На сервисе Google Планета Земля появились фотографии аэропорта Мехрабад в Тегеране после атаки Израиля. На снимке видно как минимум четыре уничтоженных иранских самолета.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана, объяснив это угрозой создания ядерной бомбы со стороны Тегерана. Под атаки попали военные и ядерные объекты. Кроме того, повреждения получил ключевой объект ядерной программы Ирана в Натанзе. Погибли ряд иранских высокопоставленных военных, включая командующего Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами, и ведущие физики-ядерщики.

Всего в Иране за время атак погибли не менее 78 человек, более 320 получили ранения.

После атаки Израиля Иран объявил об ответной операции «Истинное обещание-3». В ночь на 14 июня Тегеран несколькими волнами атаковал Израиль ракетами и беспилотниками. При прямом ракетном попадании в центре Израиля погибли четыре человека, около 70 пострадали. Тегеран сообщал о попадании по штабу Минобороны Израиля в Тель-Авиве и по военным базам.

В ночь на 14 июня Израиль ударил по оборонительным сооружениям в районе Тегерана. В Армии обороны Израиля отметили, что был нанесен ущерб «стратегическим объектам и источникам информации противника».