КСИР объявил о начале операции против Израиля

Иран дал операции против Израиля название «Истинное обещание-3». Страна провела уже минимум две ракетные атаки, Tasnim сообщает о третьей. По Израилю выпущено более сотни ракет

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Корпус стражей Исламской революции (КСИР) начинает ответную операцию против Израиля, которая получила название «Истинное обещание-3», говорится в заявлении подразделения, которое приводит IRNA.

«В ответ на агрессивные и захватнические действия <...> Корпус стражей исламской революции (КСИР) — как оборонительный и наступательный кулак иранского народа — опираясь на Божью силу, мудрое руководство Верховного главнокомандующего (да хранит его Аллах) и единодушную поддержку благородного народа Ирана, начал операцию «Истинное обещание-3», — сказано в сообщении.

КСИР пообещал удары по «десяткам военных целей и авиабаз» Израиля.

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран, назвав удар упреждающим. Иран развивает ядерную программу, чем создает угрозу, заявил Тель-Авив. Позже Иран сообщил о гибели в результате израильского удара начальника генерального штаба вооруженных сил страны, генерал-майора КСИР Мохаммада Багери, а также — командующего корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хосейна Салами и ряда высокопоставленных офицеров КСИР

Вечером 13 июня началась ответная атака Ирана по Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о пусках ракет в направлении страны со стороны Ирана.

В Тель-Авиве прозвучали взрывы, Reuters также пишет об иранских ракетах над Иерусалимом. По всему Израилю работают сирены. Ynet сообщает о 15 пострадавших.

Около 21:30 армия обороны Израиля сообщила о новом пуске десятков ракет с территории Ирана. IRNA также подтвердило вторую волну ракетной атаки. The Times of Israel со ссылкой на военный источник пишет, что было запущено около сотни ракет. По данным израильского 12-го канала, по стране выпущено порядка 150-200 ракет. Tasnim пишет о третьей волне ракетной атаки Ирана на Израиль.