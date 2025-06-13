Гросси: МАГАТЭ связалась с властями Ирана после удара по ядерным объектам

МАГАТЭ связалась с властями Ирана после удара по ядерным объектам

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что организация внимательно следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями страны относительно уровня радиации. Соответствующее заявление Гросси опубликовано в аккаунте организации в социальной сети X.

«Международное агентство по атомной энергии пристально следит за вызывающей глубокую озабоченность ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что среди объектов поражения оказался ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ поддерживает контакт с иранскими властями относительно текущих уровней радиации. Мы также находимся на связи с нашими инспекторами в стране», — говорится в сообщении.

Государственная телерадиокомпания IRIB сообщила, что после атаки Израиля на крупнейшем ядерном объекте Ирана в Натанзе прозвучало несколько взрывов.

Заместитель начальника службы безопасности и правоохранительных органов канцелярии губернатора провинции Исфахан Акбар Салехи подтвердил атаки на объект в Натанзе и заявил, что «сообщений о ядерном заражении не поступало».

По данным IRNA и Tasnim, в результате атаки Израиля погиб командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. По данным изданий, также погибли иранские физики-ядерщики: экс-глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и президент Исламского университета Азад Мохаммад Мехди Техранчи.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель операции против Ирана — «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана».