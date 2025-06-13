Рубио предостерег Иран от действий против американцев и интересов США
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и предостерег Тегеран от действий против интересов и личного состава США. Заявление Рубио опубликовал Белый дом.
«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия в отношении Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. <...> Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США», — говорится в заявлении Рубио.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».
В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены массовые собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможной ответной атакой Ирана.
Президент США Дональд Трамп 11 июня подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США готовят частичную эвакуацию посольства в Ираке. Один из собеседников также говорил о частичном выводе персонала из Кувейта и Бахрейна.
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