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Операция Израиля против Ирана ,  
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Рубио предостерег Иран от действий против американцев и интересов США

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Операция Израиля против Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Соединенные Штаты не участвовали в ударах Израиля по территории Ирана и предостерег Тегеран от действий против интересов и личного состава США. Заявление Рубио опубликовал Белый дом.

«Сегодня вечером Израиль предпринял односторонние действия в отношении Ирана. Мы не участвуем в ударах по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил в регионе. <...> Позвольте мне прояснить: Иран не должен нацеливаться на интересы или персонал США», — говорится в заявлении Рубио.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «превентивном» ударе по «ядерной программе Ирана». В сообщении говорится, что «десятки самолетов ВВС завершили первый этап, который включал нанесение ударов по десяткам военных объектов, включая ядерные объекты в различных районах Ирана».

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В Израиле введено чрезвычайное положение, запрещены массовые собрания, учеба и работа на предприятиях. Министр обороны Исраэль Кац объяснил меру возможной ответной атакой Ирана.

Президент США Дональд Трамп 11 июня подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном. Агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что США готовят частичную эвакуацию посольства в Ираке. Один из собеседников также говорил о частичном выводе персонала из Кувейта и Бахрейна.

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Евгений Вахляев
Иран Израиль Марко Рубио США Иранская ядерная программа
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
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