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Политика ,  
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В Тегеране прозвучали взрывы после сообщений об атаке Израиля

Израиль начал атаку на Иран, сообщает Axios. Al Jazeera передает, что в Тегеране слышны взрывы.

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, пишет Axios. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила руководство, согласно которому с 3:00 по всей стране запрещены собрания, учеба и работа предприятий. По всему Израилю звучат сирены тревоги.

Министр обороны Исраэль Кац объявил, что Израиль наносит «упреждающий удар» по Ирану, после которого «в ближайшей перспективе ожидается ракетная атака и атака беспилотников против Государства Израиль и его гражданского населения», передает Ynet.

Издание сообщает о созыве израильского кабинета министров по вопросам политики и безопасности. Об этом также пишет The Times of Israel. По данным газеты, ЦАХАЛ подтвердила начало воздушной кампании против ядерной программы Ирана, удары наносятся по десяткам целей, связанных с ней, а также по другим военным объектам.

Армия обороны Израиля заявляет, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы за несколько дней создать несколько бомб, в связи с чем необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы». В сообщении ЦАХАЛ, на которое ссылается Times of Israel, операция называется «Нация львов».

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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