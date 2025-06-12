Reuters узнал о подготовке США к частичной эвакуации посольства из Ирака

Власти США решили частично эвакуировать американское посольство в Ираке и разрешить солдатам уйти с мест дислокации на Ближнем Востоке из-за повышенного риска для безопасности в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре американских и два иракских источника.

Причины, которые подтолкнули США принять такое решение, собеседники не указали. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли сказала, что Госдепартамент «регулярно проверяет американский персонал за рубежом и что это решение было принято по результатам недавней проверки». В Белом доме уточнили, что президент США Дональд Трамп знает об этом решении.

Американский чиновник сообщил, что Госудеп разрешил добровольный выезд из Бахрейна и Кувейта. Ранее посольство США в Кувейте заявило, что оно «не меняло свою кадровую структуру и продолжает работать в полном объеме».

Reuters связывает частичную эвакуацию персонала с опасениями по поводу более масштабного конфликта между США и Израилем, Ираном и его союзниками.

США имеют базы в Ираке, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Объединенных Арабских Эмиратах, отмечает агентство.

«Госдепартамент намерен отдать распоряжение об отъезде из посольства США в Багдаде. Предполагается сделать это коммерческими способами, но американские военные готовы оказать помощь, если потребуется», — сказал один из собеседников.

Источники Reuters сообщили, что глава Пентагона Пит Хегсет разрешил добровольный выезд членов семей военнослужащих по всему Ближнему Востоку. Другой американский чиновник сказал, что это в основном касается членов семей, находящихся в Бахрейне.

Еще один источник рассказал, что авиабаза Аль-Удейд в Катаре, крупнейшая база США на Ближнем Востоке, работает в штатном режиме и что приказ об эвакуации сотрудников или членов семей, связанных с посольством США в Катаре, не отдавался.

Багдад не обнаружил никаких угроз, которые требовали бы эвакуации, передает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Ирака.

На фоне сообщений об эвакуации из Багдада фьючерсы на нефть марки Brent достигли $69,18 за баррель, отмечает агентство.

Трамп неоднократно угрожал нанести удар по Ирану, если переговоры по ядерной программе провалятся. 11 июня он заявил, что становится все менее уверенным в том, что Тегеран согласится заключить сделку. Министр обороны Ирана Азиз Насирзаде пригрозил ответным ударом по базам США в регионе.