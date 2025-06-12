Трамп объяснил вывод части американского персонала с Ближнего Востока
Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном, его словам приводит ABC News.
«Да, их выводят, потому что это [Ближний Восток] может быть опасным местом <...>. Мы дали указание о выводе и посмотрим, что будет дальше», — заявил Трамп.
Американский лидер повторил, что не позволит Ирану обладать ядерным оружием. «Они не могут иметь ядерное оружие. Мы не позволим этого», — подчеркнул он.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США готовят частичную эвакуацию посольства в Ираке. Один из собеседников также говорил о частичном выводе персонала из Кувейта и Бахрейна.
Материал дополняется
Рябков анонсировал новый раунд переговоров России и США
Фон дер Ляйен предложила новые антироссийские санкции
СК выявил крупнейшую серую ферму майнеров в Иркутске
Мединский назвал ошибку западных стран в конфликте на Украине
Число американских войск в Лос-Анджелесе превысило количество контингента США в Сирии и Ираке
Маск извинился за свои посты о Трампе
Bloomberg: США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле
У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля
Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира
Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов