Трамп объяснил вывод части американского персонала с Ближнего Востока

Трамп о выводе части персонала США: Ближний Восток может быть опасным местом

Президент США Дональд Трамп подтвердил вывод части американского персонала с Ближнего Востока на фоне на фоне эскалации напряженности между Израилем и Ираном, его словам приводит ABC News.

«Да, их выводят, потому что это [Ближний Восток] может быть опасным местом <...>. Мы дали указание о выводе и посмотрим, что будет дальше», — заявил Трамп.

Американский лидер повторил, что не позволит Ирану обладать ядерным оружием. «Они не могут иметь ядерное оружие. Мы не позволим этого», — подчеркнул он.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США готовят частичную эвакуацию посольства в Ираке. Один из собеседников также говорил о частичном выводе персонала из Кувейта и Бахрейна.

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