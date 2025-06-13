Цены на нефть подскочили на фоне атаки Израиля на Иран
Цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран, передает Reuters.
Так, нефть марки Brent подскочила более чем на 6% до $73,56 за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли более чем на 6%.
В то же время американские индексы начали терять в цене, как и азиатские, пишет Reuters. При этом растут цены на так называемые «убежища» — швейцарский франк и золото.
Израиль объявил об «упреждающем» ударе по ядерной инфраструктуре и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ сообщила, что авиаудары были первым этапом операции. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что она продлится «столько, сколько потребуется», пока Израиль «не выполнит свою миссию» и не отразит «угрозу уничтожения» со стороны Ирана.
В связи с возможным ответным ударом Ирана в Израиле объявлен режим чрезвычайной опасности, граждан призвали пройти в убежища.
Al Jazeera сообщала о взрывах в Тегеране.
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