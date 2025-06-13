Цены на нефть подскочили на фоне атаки Израиля на Иран

Цены на нефть, золото и швейцарский франк подскочили, в то время как американские и азиатские индексы падают на фоне удара Израиля по Ирану

Цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран, передает Reuters.

Так, нефть марки Brent подскочила более чем на 6% до $73,56 за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли более чем на 6%.

В то же время американские индексы начали терять в цене, как и азиатские, пишет Reuters. При этом растут цены на так называемые «убежища» — швейцарский франк и золото.

Израиль объявил об «упреждающем» ударе по ядерной инфраструктуре и военным объектам Ирана в ночь на 13 июня. ЦАХАЛ сообщила, что авиаудары были первым этапом операции. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что она продлится «столько, сколько потребуется», пока Израиль «не выполнит свою миссию» и не отразит «угрозу уничтожения» со стороны Ирана.

В связи с возможным ответным ударом Ирана в Израиле объявлен режим чрезвычайной опасности, граждан призвали пройти в убежища.

Al Jazeera сообщала о взрывах в Тегеране.