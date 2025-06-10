Time посвятил обложку протестам против миграционной политики Трампа
Американский журнал Time посвятил обложку нового июньского выпуска протестам против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Издание опубликовало изображение в официальном аккаунте в соцсети X.
В сообщении об анонсе обложки Time указал, что выпуск посвящен «беспрецедентным усилиям» администрации Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.
«Новая обложка Time: изнутри беспрецедентных усилий администрации Трампа по депортации миллионов человек», — написано в публикации.
Авторы обложки изобразили фрагмент статуи Свободы — руку с факелом, куда вместо огня поместили силуэт кричащего Трампа. На заднем плане — колючая проволока (ее ранее установили на границе США и Мексики, но в 2024 году Верховный суд, сочтя проволоку «жестокой и бесчеловечной», разрешил ее убрать).
Протесты в США вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. К вечеру 7 июня Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. 8 июня на улицы города вышли военные с винтовками, президент пообещал ввести в Лос-Анджелес 2 тыс. военнослужащих для противостояния демонстрациям.
Уже 10 июня протесты распространились на Техас, вспыхнув вскоре и в других частях страны, включая крупнейшие города американских штатов Кентукки и Джорджия — Луисвилл и Атланта. Полиция Нью-Йорка заявила, что арестовала «множество» протестующих, которые вышли на акцию перед зданием отделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
В ноябре 2024 года Time представил обложку с Трампом, на которой он показан 47-м президентом США. Тогда республиканец одержал победу на выборах американского президента.
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