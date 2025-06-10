Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты

Протесты против иммиграционных рейдов в США начались в штате Техас, а также в крупнейших городах Кентукки и Джорджии. Сначала митингующие выходили на улицы Лос-Анджелеса, теперь там развернуты подразделения Нацгвардии

Демонстранты во время митинга в знак солидарности с протестами Лос-Анджелеса против федеральных иммиграционных проверок в Остине, штат Техас, США, 9 июня 2025 года (Фото: Joel Angel Juarez / Reuters)

Протесты в США, начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов, распространились на Техас, сообщает CNN. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 8 июня развернуто первое подразделение Нацгвардии США.

По словам техасского губернатора Грега Эбботта, протестные выступления состоялись в городах Остин и Даллас, арестованы десятки демонстрантов. «Полицейским управлением Остина и департаментом общественной безопасности штата Техас в Остине было арестовано более десяти протестующих. Мирный протест является законным. Но как только вы перейдете черту, вас арестуют», — написал он в соцсети Х.

CNN передает, что антииммиграционные протесты проходят и в других частях страны, включая крупнейшие города американских штатов Кентукки и Джорджия — Луисвилл и Атланта. Полиция Нью-Йорка заявила, что арестовала «множество» протестующих, которые вышли на акцию перед зданием отделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).

Протесты вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе. Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. К вечеру 7 июня президент США Дональд Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. На улицах города военные с винтовками появились уже 8 июня. Всего, по словам Трампа, в Лос-Анджелес прибудут 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии для противостояния демонстрациям.