Беспорядки в США перекинулись с Калифорнии на другие штаты
Протесты в США, начавшиеся в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов, распространились на Техас, сообщает CNN. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) с 8 июня развернуто первое подразделение Нацгвардии США.
По словам техасского губернатора Грега Эбботта, протестные выступления состоялись в городах Остин и Даллас, арестованы десятки демонстрантов. «Полицейским управлением Остина и департаментом общественной безопасности штата Техас в Остине было арестовано более десяти протестующих. Мирный протест является законным. Но как только вы перейдете черту, вас арестуют», — написал он в соцсети Х.
CNN передает, что антииммиграционные протесты проходят и в других частях страны, включая крупнейшие города американских штатов Кентукки и Джорджия — Луисвилл и Атланта. Полиция Нью-Йорка заявила, что арестовала «множество» протестующих, которые вышли на акцию перед зданием отделения Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE).
Протесты вспыхнули после того, как 6 июня иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе. Силовики применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ, десятки человек были задержаны. К вечеру 7 июня президент США Дональд Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. На улицах города военные с винтовками появились уже 8 июня. Всего, по словам Трампа, в Лос-Анджелес прибудут 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии для противостояния демонстрациям.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов