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Нацгвардия США прибыла в Лос-Анджелес на фоне протестов

Первые подразделения Нацгвардии США прибыли в Лос-Анджелес на фоне протестов
Силы Нацгвардии США развернули как минимум в трех местах, в том числе около центра, куда отвезли задержанных в ходе рейдов. В городе с 6 июня продолжаются беспорядки. Ввести Нацгвардию решил Трамп без согласия местных властей

Первое подразделение Нацгвардии США начало развертывание в районе Лос-Анджелеса на фоне протестов из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Об этом сообщило Северное командование американских Вооруженных сил в соцсети X.

«Северное командование ВС США может подтвердить, что элементы 79-й пехотной бригады боевой группы национальной гвардии Калифорнии начали развертывание в районе Лос-Анджелеса, некоторые уже на месте», — сказано в сообщении.

На данный момент около 300 солдат были дислоцированы в трех разных местах в Лос-Анджелесе и его окрестностях, уточнили военные. В частности, силы развернуты в Большом Лос-Анджелесе.

Трамп решил ввести Нацгвардию в Лос-Анджелес из-за протестов
Политика
Фото:Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военные обеспечивают безопасность и защиту федеральной собственности и персонала, пояснило командование.

Как пишет Los Angeles Times, военные размещены возле «Столичного центра содержания под стражей в Лос-Анджелесе» в центре города: там находятся около двух десятков военнослужащих Национальной гвардии. Они вооружены винтовками. На военных надеты каски и защитные маски. Также поблизости находятся несколько военных машин. Reuters уточняет, что военные прибыли к месту, куда были доставлены задержанные в ходе рейдов, что и вызвало протесты.

Беспорядки в Лос-Анджелесе из-за рейдов против нелегальных мигрантов начались в пятницу 6 июня. Они были вызваны высылкой нелегалов и продолжились и на следующий день. Правоохранительные органы вступили в стычки с протестующими. Всего было задержано более ста человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что направит 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии для противостояния демонстрациям. Президент принял такое решение без согласия местных властей. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал это «намеренным подстрекательством». Федеральное правительство, по его словам, направляет войска не потому, что в Лос-Анджелесе не хватает сотрудников правоохранительных органов, «а потому, что они хотят зрелища». Эта мера «только усилит напряженность» в штате, предупредил Ньюсом.

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Нацгвардия США Лос-Анджелес
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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