 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вице-губернатор пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса

Вице-губернатор Техаса Патрик пригрозил Джо Байдену вооруженными силами Техаса
Республиканец Дэн Патрик пригрозил Байдену силовыми структурами Техаса в случае возможного обострения миграционного вопроса. Ранее Верховный суд разрешил убрать колючую проволоку под напряжением на границе США и Мексики
Дэн Патрик
Дэн Патрик (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Вице-губернатор Техаса, республиканец Дэн Патрик заявил, что администрация президента США Джо Байдена совершит ошибку, если вступит в конфронтацию с членами Национальной гвардии или другими силовыми структурами штата.

«Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими вооруженными силами, нашей Национальной гвардией на границе, в этом парке, когда мы на самом деле выполняем работу, которую хочет американский народ», — приводит его слова Newsweek.

По данным издания, опасения по поводу возможного противостояния федеральных ведомств и подразделений штата возникли после решения Верховного суда, который счел «жестокой и бесчеловечной» мерой колючую проволоку под напряжением на границе США и Мексики. Федеральные пограничники получили разрешение перерезать этот провод, который был установлен по инициативе губернатора Техаса Грега Эбботта.

«Если они придут и создадут [такую] ситуацию, вся Америка увидит, что демократы готовы противостоять штату, который действует в соответствии с нашим конституционным правом защищать свой народ», — добавил Патрик.

Техасские вооруженные силы были созданы в 1823 году. В их состав входят Национальная гвардия, Национальная гвардия ВВС, Техасское ополчение и другие рода войск. Численность кадрового резерва составляет 23,2 тыс. человек. Главнокомандующий — губернатор штата Грег Эббот. Бюджет Вооруженных сил Техаса на 2023 год достигал $1,851 млрд.

Свои собственные милитаризированные и силовые структуры есть у всех штатов США, в основном они занимаются обеспечением внутренней безопасности. В большинстве случаев речь идет о Национальной гвардии, которая служит резервом Вооруженных сил страны.

После вынесения решения суда Эббот в свою очередь написал в соцсети X (ранее Twitter): «Мы продолжаем использовать эту колючую проволоку для отражения нелегальной иммиграции». Он также назвал «безрассудной» миграционную политику Байдена и заявил, что колючая проволока является «эффективным средством сдерживания нелегальных пересечений границы».

В администрации президента США назвали тактику, применяемую Эбботом, жестокой и бесчеловечной по отношению к мигрантам, пишет Newsweek. Там также отметили, что из-за нее федеральные власти не имеют доступа к «ключевым участкам» на границе.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Вместе с тем позицию Эббота поддержали 25 губернаторов-республиканцев. Они обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Действия губернатора Техаса также приветствовал экс-президент США Дональд Трамп.

Медведев оценил шансы на создание Техасской народной республики
Политика
Фото:John Moore / Getty Images
По данным Министерства внутренней безопасности США, за декабрь 2023 года со стороны Мексики на южную границу страны прибыли 225 тыс. мигрантов, что стало рекордным показателем с 2000 года. Большинство из них нелегально пересекли американскую границу через города Тусон в Аризоне и Дель-Рио в Техасе. Ежедневное количество незаконных пересечений границы в этих городах составляет от 2 тыс. до 3 тыс.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Техас США Джо Байден
Материалы по теме
Медведев оценил шансы на создание Техасской народной республики
Политика
Нацгвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США
Политика
Эксперты предупредили о конфронтации властей США и Техаса из-за границы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 16:29
Почему в Азербайджане заговорили о выходе из Совета Европы Политика, 20:43
Путин заявил об отбитых контратаках в Соледаре Политика, 20:34
Вице-губернатор пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса Политика, 20:15
Правительство ввело запрет на покупку иностранных бумаг на ИИС Инвестиции, 20:04
Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию Общество, 19:41
МВД объявило в розыск Бориса Акунина Политика, 19:30
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 19:29
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ООН проверит возможную причастность своих работников к атаке ХАМАС Политика, 19:21
Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке Политика, 19:16
МВД решило ужесточить ответственность за сокрытие номеров на машинах Общество, 19:12
Совет Совкомбанка утвердил стратегию социальных инвестиций Пресс-релиз, 19:11
Путин заявил, что Россия пытается прекратить войну в Донбассе Политика, 19:06
Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации на Украине Политика, 19:03
Даниил Медведев заявил о гордости за свою игру на Australian Open Спорт, 18:57