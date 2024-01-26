Вице-губернатор пригрозил Байдену вооруженными силами Техаса

Республиканец Дэн Патрик пригрозил Байдену силовыми структурами Техаса в случае возможного обострения миграционного вопроса. Ранее Верховный суд разрешил убрать колючую проволоку под напряжением на границе США и Мексики

Дэн Патрик (Фото: Brandon Bell / Getty Images)

Вице-губернатор Техаса, республиканец Дэн Патрик заявил, что администрация президента США Джо Байдена совершит ошибку, если вступит в конфронтацию с членами Национальной гвардии или другими силовыми структурами штата.

«Самая большая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, — это столкновение с правоохранительными органами, нашими вооруженными силами, нашей Национальной гвардией на границе, в этом парке, когда мы на самом деле выполняем работу, которую хочет американский народ», — приводит его слова Newsweek.

По данным издания, опасения по поводу возможного противостояния федеральных ведомств и подразделений штата возникли после решения Верховного суда, который счел «жестокой и бесчеловечной» мерой колючую проволоку под напряжением на границе США и Мексики. Федеральные пограничники получили разрешение перерезать этот провод, который был установлен по инициативе губернатора Техаса Грега Эбботта.

«Если они придут и создадут [такую] ситуацию, вся Америка увидит, что демократы готовы противостоять штату, который действует в соответствии с нашим конституционным правом защищать свой народ», — добавил Патрик.

Техасские вооруженные силы были созданы в 1823 году. В их состав входят Национальная гвардия, Национальная гвардия ВВС, Техасское ополчение и другие рода войск. Численность кадрового резерва составляет 23,2 тыс. человек. Главнокомандующий — губернатор штата Грег Эббот. Бюджет Вооруженных сил Техаса на 2023 год достигал $1,851 млрд. Свои собственные милитаризированные и силовые структуры есть у всех штатов США, в основном они занимаются обеспечением внутренней безопасности. В большинстве случаев речь идет о Национальной гвардии, которая служит резервом Вооруженных сил страны.

После вынесения решения суда Эббот в свою очередь написал в соцсети X (ранее Twitter): «Мы продолжаем использовать эту колючую проволоку для отражения нелегальной иммиграции». Он также назвал «безрассудной» миграционную политику Байдена и заявил, что колючая проволока является «эффективным средством сдерживания нелегальных пересечений границы».

В администрации президента США назвали тактику, применяемую Эбботом, жестокой и бесчеловечной по отношению к мигрантам, пишет Newsweek. Там также отметили, что из-за нее федеральные власти не имеют доступа к «ключевым участкам» на границе.

Вместе с тем позицию Эббота поддержали 25 губернаторов-республиканцев. Они обвинили Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией. Действия губернатора Техаса также приветствовал экс-президент США Дональд Трамп.