Трамп заявил, что без Нацгвардии Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен

Фото: Mike Blake / Reuters

Решение направить Национальную гвардию в Калифорнию позволило предотвратить разрушения в Лос-Анджелесе на фоне массовых беспорядков, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен», — отметил Трамп.

По его словам, власти Калифорнии, в частности губернатор Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс, недооценили ситуацию и не выразили благодарности федеральным силам. Трамп назвал протесты «жестокими» и «спровоцированными», подчеркнув, что заявления о мирном характере происходящего не соответствуют действительности.

«Мы всегда будем делать то, что необходимо для обеспечения безопасности наших граждан, чтобы мы могли вместе сделать Америку снова великой», — добавил глава Белого дома.

Беспорядки в Лос-Анджелесе продолжаются с 6 июня. Они начались после того, как федеральные агенты провели рейд против нелегальных мигрантов, в ходе которого были задержаны не менее 44 человек. В ответ местные жители начали акции протеста.

На второй день протестов Трамп объявил о вводе военных в город, назвав действия властей штата неэффективными.

В последний раз Нацгвардию направляли в Лос-Анджелес для подавления беспорядков в 1992 году.

Ньюсом направил главе Пентагона Питу Хегсету официальное письмо с требованием отменить размещение сил, назвав действия президента «реакцией диктатора, а не главы государства». Также власти штата заявили о намерении оспорить в суде решение Трампа разместить в городе Нацгвардию без согласования с губернатором.