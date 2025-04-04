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Новые пошлины США ,  
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Трамп заявил, что Китай после введения пошлин «запаниковал»

Трамп объяснил паникой введение Китаем ответных пошлин на импорт из США
Сюжет
Новые пошлины США
Трамп заявил, что Пекин «сыграл неправильно» и «запаниковал», когда ввел ответные пошлины на импорт из США. Ранее лидер США анонсировал доппошлины 34% в отношении Китая
Фото: Annabelle Chih / Getty Images
Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Власти Китая «запаниковали» из-за пошлин США, и «сыграли неправильно», когда ввели ответные доппошлины на американские товары в 34%. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Китай сыграл неправильно, он запаниковал — и это единственное, что он способен сделать!», — написал он.

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
Экономика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

До этого Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин размером до 50% в отношении 211 стран и территорий. Они станут дополнением к уже существующим сборам. В частности, для Китая тариф составил 34%, но с учетом предыдущих мер пошлины достигнут 54%. Кроме того, США введут минимальный базовый таможенный тариф для всех стран, которые поставляют товары в США. Он составит 10%.

Американский президент обосновал это решение необходимостью восстановления экономики США и назвал введение пошлин «декларацией экономической независимости».

На следующий день после заявления Трампа Китай пообещал ввести контрмеры в ответ на товарные пошлины США. В Пекине заявили, что действия Вашингтона «не соответствуют правилам международной торговли» и являются «типичным проявлением одностороннего запугивания». При этом, считают китайские власти, повышение пошлин «не сможет решить собственные проблемы США», а действия Трампа могут «поставить под угрозу глобальное экономическое развитие».

Власти Китая призвали США немедленно отменить введенные пошлины и начать урегулирование вопроса путем консультаций, а также подали иск во Всемирную торговую организацию из-за американских пошлин.

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Многие другие мировые лидеры тоже негативно отреагировали на увеличение сборов. В частности, исполняющий обязанности канцлера Германии Олаф Шольц заявил, что в этой истории «будут только проигравшие» (размер американских пошлин в отношении Евросоюза составит 20%).

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек предупредил о росте инфляции в США после введения пошлин и пообещал ответные меры.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал тарифы «шоком для международной торговли» и призвал компании приостановить инвестиции в Соединенные Штаты.

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Дарья Лебедева
Китай США Дональд Трамп пошлины
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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