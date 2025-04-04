Bloomberg назвал потери богатейших людей мира от пошлин США

Bloomberg: богатейшие люди в мире потеряли $208 млрд после введения пошлин США

Богатейшие люди планеты потеряли $208 млрд после объявления о введении торговых пошлин США, пишет Bloomberg. По его данным, состояние Цукерберга сократилось на $17,9 млрд, Безоса — на $15,9 млрд, Маска — на $11 млрд

Джефф Безос (слева) и Марк Цукерберг (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Совокупное состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд после объявления президента США Дональда Трампа о введении торговых тарифов до 50%, пишет Bloomberg.

По данным агентства, это стало самыми значительными потерями с начала пандемии коронавируса. Состояние более половины миллиардеров в среднем сократилось на 3,3%, больше всего пострадали американские бизнесмены, среди которых соучредитель Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг и основатель Amazon и владелец аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос.

Введение пошлин привело к падению акций Meta и Amazon на 9%, что обошлось Цукербергу и Безосу в $17,9 млрд и $15,9 млрд соответственно. Значительные потери также понесли основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($11 млрд), основатель Carnava Эрнест Гарсия III ($1,4 млрд), гендиректор Shopify Тоби Лутке ($1,5 млрд), основатель LVMH (владеет Christian Dior, Bulgari и Loro Piana) Бернар Арно ($6 млрд) и основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань ($1,2 млрд).

Перед введением пошлин Белый дом принимал многочисленные звонки представителей бизнеса и профсоюзов, которые предостерегали власти от «максималистского подхода», пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, члены Республиканской партии выражали аналогичную обеспокоенность возможным ростом цен.

Трамп объявил о введении пошлин от 10 до 50% в отношении других стран 2 апреля. Эти меры он объяснил необходимостью восстановления экономики США. Республиканец добавил, что в последние годы Соединенные Штаты «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». Наибольшие тарифы — в 50% — затронули Лесото и заморские территории Франции Сен-Пьер и Микелон.