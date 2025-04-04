 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые пошлины США ,  
0 

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

Китай анонсировал 34%-ные пошлины на импорт из США в ответ на действия Трампа
Сюжет
Новые пошлины США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
С 10 апреля Китай вводит пошлины в размере 34% на импорт из США. В Пекине призвали Вашингтон «урегулировать торговые разногласия». Трамп анонсировал 34%-пошлины в отношении КНР, которые с учетом предыдущих мер достигнут 54%
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Китай объявил, что введет дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.

Эти меры вступят в силу 10 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что действия США «не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания».

«Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе», — говорится в сообщении.

Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.

Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Главное
Экономика
2 апреля Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение необходимость восстановления экономики США, которые в течение последних лет «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Для Китая тариф составил 34%, однако с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%, уточняла пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Bloomberg, после заявления Трампа состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. В частности, основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань потерял $1,2 млрд. Наибольшие тарифы — в 50% — коснулись Лесото и заморских территорий Франции Сен-Пьер и Микелон.

Читайте РБК в Telegram.

Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего

Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.

Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров

Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика

Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС

Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы

Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова, Юлия Волкова Юлия Волкова
Китай США экспортные пошлины Дональд Трамп импорт товары Госсовет
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Bloomberg назвал потери богатейших людей мира от пошлин США
Бизнес
Reuters предупредил об угрозе производству Levi's из-за пошлин Трампа
Экономика
Трамп описал реакцию экономики США на пошлины словами «пациент выжил»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 4 апреля
EUR ЦБ: 93,16 (+1,96) Инвестиции, 03 апр, 18:05 Курс доллара на 4 апреля
USD ЦБ: 84,38 (-0,17) Инвестиции, 03 апр, 18:05
Побег из настоящего: почему индийские зумеры пристрастились к ретрокиноОтрасли, 14:13
Лидер «Манчестер Сити» Де Брёйне объявил об уходе из клубаСпорт, 14:11
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура КитаяРБК и ВТБ, 14:03
Победная серия лыжницы Терентьевой остановилась на 13-й гонкеСпорт, 13:52
Бензовоз превратился в факел после аварии. ВидеоОбщество, 13:51
В Театре Моссовета создали худсовет с Андреем Кончаловским во главеОбщество, 13:43
ВЭБ.РФ впервые в России выпустил корпоративные облигации нового типаИнвестиции, 13:38
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Дипломаты начали выяснять, были ли россияне в ДТП с автобусом в ТаиландеОбщество, 13:36
Цена Brent рухнула на 6% и впервые за 3,5 года упала ниже $66 за баррельИнвестиции, 13:32
Гормоны не шутят: как распознать дефицит тестостерона — Harvard HealthPro, 13:32
Мэр Орска рассказал о восстановленном после паводка водоснабженииОбщество, 13:30
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из СШАЭкономика, 13:29
Песков напомнил о «разных нюансах» на пути к прекращению огняПолитика, 13:26
Rayna Tours назвала ложными сообщения о гибели туристов в ДубаеОбщество, 13:21