Китай анонсировал 34%-ные пошлины на импорт из США в ответ на действия Трампа

Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США

С 10 апреля Китай вводит пошлины в размере 34% на импорт из США. В Пекине призвали Вашингтон «урегулировать торговые разногласия». Трамп анонсировал 34%-пошлины в отношении КНР, которые с учетом предыдущих мер достигнут 54%

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Китай объявил, что введет дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.

Эти меры вступят в силу 10 апреля.

В ведомстве подчеркнули, что действия США «не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания».

«Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе», — говорится в сообщении.

Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.

2 апреля Трамп объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение необходимость восстановления экономики США, которые в течение последних лет «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».

Для Китая тариф составил 34%, однако с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%, уточняла пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Bloomberg, после заявления Трампа состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. В частности, основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань потерял $1,2 млрд. Наибольшие тарифы — в 50% — коснулись Лесото и заморских территорий Франции Сен-Пьер и Микелон.