Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
Китай объявил, что введет дополнительные пошлины в размере 34% на импорт из США в ответ на пошлины, о которых объявил президент Дональд Трамп, говорится в сообщении комиссии по тарифам Госсовета КНР.
Эти меры вступят в силу 10 апреля.
В ведомстве подчеркнули, что действия США «не соответствуют правилам международной торговли, наносят серьезный ущерб правам и интересам Китая и являются типичным проявлением одностороннего запугивания».
«Китай настоятельно призывает Соединенные Штаты немедленно отменить односторонние тарифные меры и урегулировать торговые разногласия путем консультаций на равноправной, уважительной и взаимовыгодной основе», — говорится в сообщении.
Китай также подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за американских пошлин.
объявил о введении с 5 апреля торговых пошлин до 50% в отношении 185 стран. Он объяснил это решение необходимость восстановления экономики США, которые в течение последних лет «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами».
Для Китая тариф составил 34%, однако с учетом предыдущих мер этот показатель достигнет 54%, уточняла пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт. По данным Bloomberg, после заявления Трампа состояние 500 богатейших людей планеты сократилось на $208 млрд. В частности, основатель китайского производителя обуви Huali Industrial Group Co. Чжан Цунъюань потерял $1,2 млрд. Наибольшие тарифы — в 50% — коснулись Лесото и заморских территорий Франции Сен-Пьер и Микелон.
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