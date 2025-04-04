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Военная операция на Украине ,  
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Жители приграничных районов Белгородской области получат 15 тыс. руб.

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС
Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Жители пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Белгородской области получат единовременные выплаты в размере 15 тыс. руб., заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тыс. руб. пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек», — написал он в своем телеграм-канале.

Всего выплаты получат 12 тыс. человек.

Гладков добавил, что 7 апреля на заседании правительства Белгородской области будет рассмотрено текущее положение с выплатами и возможность предоставления жителям пострадавших районов нового жилья.

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Фото:МЧС Белгородской области

В конце марта губернатор сообщил, что жители Краснояружского, Ракитянского и Волоконовского районов также могут получить компенсацию за аренду жилья.

После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. 20 марта при атаке дрона в Белгородской области пострадали трое жителей.

Минобороны 24 марта сообщило, что российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в белгородском приграничье. 30 марта в результате атаки украинских беспилотников пострадал замглавы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко.

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Белгородская область Вячеслав Гладков Украина ВСУ беспилотники Военная операция на Украине
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Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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