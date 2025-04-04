Жители приграничных районов Белгородской области получат 15 тыс. руб.
Жители пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Белгородской области получат единовременные выплаты в размере 15 тыс. руб., заявил губернатор Вячеслав Гладков.
«С сегодняшнего дня начинаем единовременные выплаты в 15 тыс. руб. пострадавшим жителям Краснояружского и Ракитянского районов. Выплаты уже сегодня получат 600 человек», — написал он в своем телеграм-канале.
Всего выплаты получат 12 тыс. человек.
Гладков добавил, что 7 апреля на заседании правительства Белгородской области будет рассмотрено текущее положение с выплатами и возможность предоставления жителям пострадавших районов нового жилья.
В конце марта губернатор сообщил, что жители Краснояружского, Ракитянского и Волоконовского районов также могут получить компенсацию за аренду жилья.
После начала специальной военной операции на Украине российские регионы периодически подвергаются атакам беспилотников Вооруженных сил Украины. 20 марта при атаке дрона в Белгородской области пострадали трое жителей.
Минобороны 24 марта сообщило, что российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в белгородском приграничье. 30 марта в результате атаки украинских беспилотников пострадал замглавы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко.
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