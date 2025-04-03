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Общество ,  
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Пассажирский автобус загорелся в Белгороде

Фото: МЧС Белгородской области
Фото: МЧС Белгородской области

Пассажирский автобус загорелся около остановки «Энергомаш» в Белгороде, сообщила пресс-служба МЧС Белгородской области в своем телеграм-канале.

Спасатели получили сообщение в 9:20 мск, уточнили в главке, на место пожара направили дежурный караул.

У автобуса, похожего на ПАЗ, передняя часть была полностью охвачена огнем, вверх поднимался столб черного дыма, видно на кадрах очевидцев, опубликованных телеграм-каналом «Жесть Белгород».

Позже МЧС сообщило, что в 9:25 мск пожар был локализован, по предварительным данным, пострадавших нет. Причины пожара в сообщении ведомства не уточняются.

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Белгородская область Белгород пожар Автобус
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