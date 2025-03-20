Трое жителей Белгородской области пострадали при атаке дронов ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

ВСУ атаковали Краснояружский и Ракитянский районы Белгородской области, в результате три местных жителя получили ранения, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один автомобиль был атакован беспилотником на участке дороги

Графовка — Репяховка. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший сам обратился в

Краснояружскую Центральную районную больницу, где ему оказали помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший будет проходить амбулаторно, уточнил губернатор.

Второй дрон атаковал служебный автобус на автодороге Святославка — Илёк-Кошары. Здесь пострадала супружеская пара: у женщины диагностирована минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины — минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки. Гладков сообщил, что обоих пострадавших доставили в Ракитянскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи пару переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

За минувшую ночь силы ПВО Минобороны России уничтожили 132 украинских дрона, из которых 22 были перехвачены над Белгородской областью.