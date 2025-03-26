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Военная операция на Украине ,  
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Гладков объявил о выплатах жителям белгородского приграничья

Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о выплатах по ₽15 тыс. жителям ряда районов и компенсации аренды жилья до ₽40 тыс. для многодетных семей
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области, 2024 год
Эвакуация мирных жителей из Краснояружского района Белгородской области, 2024 год (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

По итогам оперативного заседания оперштаба Белгородской области приняты решения о мерах поддержки жителей Краснояружского, Ракитянского и Волоконского районов, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Так, каждый зарегистрированный житель Краснояружского района, а также все зарегистрированные жители шести населенных пунктов Ракитянского района (Илек-Кошары, Юсупово, Семейный, Барилов, Добрино и Новый Путь) и села Тишанка Волоконского района получит выплату 15 тыс. руб. Мера распространяется на жителей Краснояружского района, которые еще не получали подобных выплат, отметил Гладков.

Также они могут получить компенсацию за аренду жилья: 20 тыс. руб. в месяц выделят семьям, 40 тыс. руб. — многодетным семьям.

Кроме того, принято решение сохранить зарплаты всем работникам бюджетной сферы этих районов, а также рекомендовать работодателям сохранить зарплаты до 1 апреля.

Правительство выделило еще ₽3,2 млрд на выплаты жителям Курской области
Экономика
Фото:Михаил Климентьев / ТАСС

В феврале премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило 40 млрд руб. на помощь жителям Курской области, потерявшим жилье в ходе вторжения украинских войск. В течение полугода они будут получать ежемесячные выплаты по 65 тыс. руб.

Как отметил Мишустин, эти средства предназначены для более 112,6 тыс. человек, проживавших в приграничных территориях, которые с 1 августа 2024 года попали под действие режима контртеррористической операции.

Ранее, 18 февраля, президент России Владимир Путин поручил Минфину организовать дополнительные выплаты жителям региона. Путин настоял на увеличении первоначально предложенной суммы 22 тыс. руб. до 65 тыс. руб.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Белгородская область Вячеслав Гладков выплаты Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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