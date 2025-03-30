В Белгородской области при атаке дрона пострадал глава окружного совбеза

Замглавы администрации Грайворонского округа Вячеслав Радченко получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук, медики оценивают его состояние как средней степени тяжести

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В Белгородской области в результате удара украинского дрона пострадал заместитель главы администрации Грайворонского округа, секретарь окружного совета безопасности Вячеслав Радченко, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Атака произошла в селе Ивановская Лисица. При взрыве боеприпаса Радченко получил минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук, его везут в больницу.

«Медики оказывают всю необходимую помощь. По их оценке, состояние у Вячеслава Ивановича средней степени тяжести», — написал Гладков.

Грайворонский городской округ граничит с Харьковской и Сумской областями Украины. Его администрацию возглавляет Геннадий Бондарев.

За минувшие сутки несколько сел Грайворонского округа подверглись обстрелам со стороны Украины, а также атакам семи беспилотников, сообщал Гладков.

27 марта был ранен начальник управления региональной безопасности Белгородской области Евгений Воробьев, он получил контузию. По словам главы региона, это уже третье ранение чиновника, деталей произошедшего губернатор не привел.