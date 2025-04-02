Защита Гуцул обжалует ее арест в ЕСПЧ

Евгения Гуцул (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

После того как апелляционная палата Кишинева отказалась отменять арест главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул на 20 суток, ее защита решила обжаловать это решение в ЕСПЧ. Об этом заявила ее адвокат Наталья Байрам.

«Мы обратимся в ЕСПЧ из-за незаконного задержания Гуцул, включая ее арест. Такие прецеденты были, и Молдавия неоднократно проигрывала такие дела в ЕСПЧ», — сказала Байрам (цитата по ТАСС).

Решение о том, что политик останется под арестом на 20 суток, суд в Кишиневе принял 2 апреля, передает молдавская Nokta. Судьи признали обоснованными доводы прокуратуры о том, что Гуцул, оставаясь на свободе, могла влиять на ход расследования или скрыться.

Адвокат политика Сергей Морару заявил журналистам на выходе из суда, что обвинения против его клиентки носят политически мотивированный характер.

Перед зданием суда собрались сторонники Гуцул и представители оппозиционного блока «Победа», они требуют освобождения главы Гагаузии.

Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева перед вылетом из Молдавии и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. При этом прокуратура требовала поместить женщину под арест на 30 суток, но получила отказ.

После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на власти Молдавии с целью «прекратить политические репрессии» в стране. Также она пожаловалась президенту Турции Реджепу Эрдогану на нарушение властями Молдавии соглашения, которое было заключено между Гагаузией и Молдавией при посредничестве Турции 30 лет назад.