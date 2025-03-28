Молдавский суд отправил главу Гагаузии под арест

Евгения Гуцул помещена под арест сроком на 20 суток по требованию прокуроров. Защита уже заявила о намерении обжаловать решение суда

Евгения Гуцул (Фото: Владислав Кулемза / Reuters)

Суд в Кишиневе назначил 20 суток ареста главе (башкану) молдавского региона Гагаузия Евгении Гуцул, передают ТАСС и «РИА Новости». Изначально молдавские TV8 и Newsmaker сообщили, что Гуцул назначили предварительный арест сроком на 30 дней. Позже они скорректировали свои публикации.

«Частично одобрить запрос о применении по отношению к Евгении Гуцул превентивной меры в виде ареста сроком на 20 суток», — зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Прокуратура ходатайствовала об аресте на 10 дней больше, чем назначил суд. Адвокат Гуцул Серджиу Морару заявил журналистам, что его подзащитная ничего не нарушала, и прокуратура не имела права требовать заключения под стражу. Защита намерена обжаловать решение суда.

25 марта Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов. Гуцул все обвинения отвергает, называет дело сфабрикованным, а преследование политическим.

«Гагаузию сегодня обезглавили», — так Гуцул отреагировала на решение суда, после чего ее вывели из зала, передает ТАСС.

Кишинев не признает итоги выборов главы Гагаузии 2023 года, на которых победила Гуцул. Президент Молдавии Майя Санду называла ее «человеком, который состоит в преступной группировке и действует не в интересах граждан Молдавии», а также «выступает с декларациями против собственной страны».

Материалы об аресте главы Гагаузии на 30 дней TV8 и Newsmaker опубликовали еще до того, как решение по этому вопросу принял суд, обращает внимание ТАСС. Суд по избранию Гуцул меры пресечения начался около 09:00 по местному времени (10:00 мск) и продолжался более семи часов.

После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти» с целью «немедленного прекращения политических репрессий». Кремль назвал ее преследование политически мотивированным.