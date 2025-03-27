Гуцул пожаловалась Эрдогану на нарушение Молдавией соглашения с Турцией

Евгения Гуцул (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Власти Молдавии нарушили соглашение, которое было заключено между Гагаузией и Молдавией при посредничестве Турции 30 лет назад. Об этом президенту Турции Реджепу Эрдогану написала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

«Сегодня Кишинев, растаптывая эти договоренности, грубо попирая принципы международного права, подвергает наш народ политическому и идеологическому давлению», — написала Гуцул в обращении к Эрдогану, которое было передано через адвоката.

Речь, по ее словам, идет о соглашении, заключенном Гагаузией и Молдавией «при прямом посредничестве Турции и лично девятого президента Турецкой Республики — уважаемого Сулеймана Демиреля».

Также Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину. Гуцул заявила, что ее задержание было политически мотивированным и направлено на «уничтожение Гагаузской автономии». Она попросила Путина использовать дипломатические и правовые механизмы для давления на молдавские власти с целью ее освобождения.

Гуцул была задержана в Кишиневе 25 марта 2023 года. Она была взята под стражу на 72 часа в аэропорту перед рейсом из Молдавии. Антикоррупционная прокуратура обвиняет Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор» Светлану Попан в незаконном финансировании партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. По данным прокуратуры, в 2019–2022 годах Гуцул активно участвовала в незаконном ввозе денег из России для финансирования политических сил. Обе обвиняемые отрицают свою вину.

Кремль осудил задержание Гуцул, назвав его политически мотивированным.