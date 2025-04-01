Прокуратура обжалует решение суда Кишинева по делу Гуцул
В Молдавии прокуратура обжалует решение суда в Кишиневе, который отклонил ходатайство об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщило агентство Noi.md со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
«Заключение должно быть обжаловано в Центральном апелляционном суде в течение трех дней по фактическим и процессуальным основаниям», — говорится в сообщении.
Во вторник, 1 апреля, суд в Кишиневе отклонил запрос об аресте Гуцул.
Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, незаконном финансировании партии «Шор» на выборах и подделке документов. Гуцул назвала дело сфабрикованным и политически мотивированным.
После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на власти Молдавии с целью «прекратить политические репрессии» в стране.
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