Прокуратура обжалует решение суда Кишинева по делу Гуцул

Евгения Гуцул (Фото: Денис Бочаров / NEWS.ru / ТАСС)

В Молдавии прокуратура обжалует решение суда в Кишиневе, который отклонил ходатайство об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом сообщило агентство Noi.md со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«Заключение должно быть обжаловано в Центральном апелляционном суде в течение трех дней по фактическим и процессуальным основаниям», — говорится в сообщении.

Во вторник, 1 апреля, суд в Кишиневе отклонил запрос об аресте Гуцул.

Политика задержали в аэропорту Кишинева 25 марта по делу о нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, незаконном финансировании партии «Шор» на выборах и подделке документов. Гуцул назвала дело сфабрикованным и политически мотивированным.

После задержания Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов» для давления на власти Молдавии с целью «прекратить политические репрессии» в стране.