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Главу Гагаузии задержали в аэропорту перед отлетом из Молдавии

Башкана Гагаузии Гуцул задержали в аэропорту перед отлетом из Молдавии
Гуцул грозит до семи лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании политической партии — прокуратура считает, что глава автономии нелегально ввозила деньги из России. Она пыталась покинуть Молдавию

Башкана молдавского региона Гагаузия Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии, сообщает NewsMaker.

Ее задержали на 72 часа.

Задержание провели сотрудники Национального Антикорупционного Центра (CNA), рассказали источники Jurnal.

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Ранее этим днем Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств по делу против Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор» Светланы Попан, они подозреваются в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. По версии прокуратуры, Гуцул в 2019-2022 годах активно участвовала в незаконном ввозе денег в основном из России для финансирования политических сил.

Проведено 54 судебных заседаний, допрошено более 20 свидетелей, исследованы вещественные доказательства и свыше 40 носителей информации. Всего дело содержит 68 томов. Гуцул и Попан отрицают вину.

Гуцул грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

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Евгения Гуцул Молдавия Гагаузия
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