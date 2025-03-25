Главу Гагаузии задержали в аэропорту перед отлетом из Молдавии
Башкана молдавского региона Гагаузия Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии, сообщает NewsMaker.
Ее задержали на 72 часа.
Задержание провели сотрудники Национального Антикорупционного Центра (CNA), рассказали источники Jurnal.
Ранее этим днем Антикоррупционная прокуратура завершила представление доказательств по делу против Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор» Светланы Попан, они подозреваются в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. По версии прокуратуры, Гуцул в 2019-2022 годах активно участвовала в незаконном ввозе денег в основном из России для финансирования политических сил.
Проведено 54 судебных заседаний, допрошено более 20 свидетелей, исследованы вещественные доказательства и свыше 40 носителей информации. Всего дело содержит 68 томов. Гуцул и Попан отрицают вину.
Гуцул грозит до семи лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.
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