Глава Гагаузии попросила у Путина помощи после задержания в Молдавии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к президенту России Владимиру Путину. Текст обращения опубликован в ее Telegram. Там указано, что оно передано через адвокатов.
Гуцул указала, что «вынуждены обратиться за поддержкой» к Путину и попросить его использовать «весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения». При этом она попросила «выразить твердую и недвусмысленную поддержку особому статусу Гагаузской автономии в рамках независимой Республики Молдова».
Глава Гагаузии добавила, что ее задержание было проведено «по абсурдным и политически мотивированным обвинениям» и направлено на «уничтожение Гагаузской автономии, ее особого правового статуса».
Гуцул задержали в Кишиневе 25 марта. Она была взята под стражу на 72 часа в аэропорту Кишинева перед рейсом из Молдавии.
Антикоррупционная прокуратура сообщала, что завершила представление доказательств по делу против Гуцул и бывшего секретаря партии «Шор» Светланы Попан. Гуцул и Попан подозреваются в незаконном финансировании политической партии и кандидата на выборах в составе организованной преступной группы. По данным прокуратуры, в 2019–2022 годах Гуцул, будучи секретарем «Шор», активно участвовала в незаконном ввозе денег, преимущественно из России, для финансирования политических сил.
Обе обвиняемые, Гуцул и Попан, отрицают свою вину. Глава Гагаузии заявила, что дело против нее было возбуждено по указанию президента Молдавии Майи Санду. Кремль осудил задержание главы Гагаузии.
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