В Белом доме подсчитают, во сколько США обойдется Гренландия

Трамп неоднократно выражал намерение взять остров под контроль. В конце марта он выразил стопроцентную уверенность в приобретении Гренландии и не исключил возможность применения военной силы

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В Вашингтоне оценивают стоимость содержания Гренландии федеральным правительством в том случае, если остров войдет в состав Соединенных Штатов, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на три осведомленных источника.

В частности, чиновники Белого дома в последние недели рассчитывают стоимость предоставления государственных услуг для 58 тыс. жителей Гренландии, пишет газета.

Сотрудники бюджетного управления администрации президента США также подсчитывают потенциальную стоимость сохранения Гренландии в составе США и возможный доход от природных ресурсов острова.

Один из вариантов Белого дома — предложить правительству Гренландии более выгодную сделку, чем нынешний договор с Копенгагеном. Сейчас Дания выделяет около $600 млн для финансирования острова. США готовы предложить намного больше, уточнил в разговоре с WP один из американских чиновников.

Гренландия — бывшая датская колония, сейчас представляет собой автономную территорию в составе королевства. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 58 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами, но его большая часть покрыта льдом.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. В начале января он не исключил, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

Президент США отмечал, что Гренландия нужна стране для обеспечения национальной безопасности. В конце марта республиканец выразил полную уверенность в том, что Вашингтон получит Гренландию. Трамп отметил, что есть высокая вероятность осуществления этого без применения военной силы, но подчеркнул, что «ничего не снимает с повестки».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на прошлой неделе говорил, что американский лидер проявит территориальный интерес к Гренландии независимо от того, что «вопят европейцы».

В Гренландии и Дании неоднократно отвергали идею Трампа. В конце марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров не перейдет под владение США. Премьер Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что вопрос о независимости Гренландии должен приниматься самим островом.