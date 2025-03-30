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Политика ,  
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Новый премьер Гренландии заявил, что США не получат остров

Новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, реагируя на заявление американского президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии, отверг, что остров перейдет под владение США. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена).

«США не получат Гренландию. Мы не принадлежим никому другому. Мы сами определяем наше будущее. <...> мы должны четко, ясно и спокойно показать американскому президенту, что Гренландия наша», — говорится в посте.

Трамп выразил стопроцентную уверенность в приобретении Гренландии
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Нуук,&nbsp;Гренландия

Ранее Трамп выразил полную уверенность в том, что США получат Гренландию. При этом, по его словам, есть высокая вероятность осуществления этого без применения военной силы, но подчеркнул, что «ничего не снимает с повестки».

Президент объяснял свое намерение тем, что остров нужен Штатам «для национальной и даже международной безопасности», «для безопасности всего мира».

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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