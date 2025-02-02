Вэнс заявил об интересе Трампа к Гренландии независимо от «воплей» Европы

Гренландия важна для нацбезопасности США, поскольку Китай и Россия используют проходящие там морские пути, заявил Вэнс, добавив, что Трамп будет проявлять интерес к покупке острова, несмотря на «то, что вопят нам европейцы»

Илулиссат, Гренландия (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп проявит территориальный интерес к Гренландии, несмотря на недовольство Европы, заявил в эфире Fox News вице-президент Джей Ди Вэнс.

По его словам, Гренландия очень важна для национальной безопасности США, поскольку там проходят морские пути, которые, в свою очередь, используют Китай и Россия.

«Откровенно говоря, Дания, которая контролирует Гренландию, не справляется со своей работой и не является хорошим союзником. Поэтому нужно спросить себя, как мы собираемся решить эту проблему, обеспечить свою национальную безопасность, если это означает, что мы должны проявить больший территориальный интерес к Гренландии, то именно это президент Трамп и собирается сделать. Потому что ему наплевать на то, что вопят нам европейцы. Он заботится о том, чтобы поставить интересы граждан Америки на первое место», — сказал Вэнс (цитата по ТАСС).

Гренландия — бывшая датская колония, остается под ее контролем. Это самый большой остров в мире, расположенный северо-восточнее Северной Америки. Его площадь составляет около 2,2 млн кв. км, там проживают около 57 тыс. человек. Остров богат природными ресурсами. Власти США с XIX века неоднократно поднимали тему приобретения острова. По данным The Economist, на острове расположены залежи 43 из 50 минералов, которые американское правительство относит к критически важным. В Гренландии также расположена американская авиабаза Туле.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. В начале января он не стал исключать, что прибегнет к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над островом.

Перед инаугурацией Трамп созвонился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что в ходе разговора американский президент заявил, что всерьез намерен взять Гренландию под контроль. Источники газеты сообщили, что беседа Трампа с Фредериксен прошла «очень плохо».

Премьер Дании подчеркивала, что остров, который является автономной территорией Дании, не продается, и отметила «большой интерес» Вашингтона к этой территории. Гренландский премьер Муте Эгеде говорил, что остров не должен принадлежать ни Дании, ни США.

В конце января FT написала, что власти Дании призвали Евросоюз и НАТО не реагировать на угрозы Трампа по поводу Гренландии и они «дали обет молчания» по этой теме, чтобы избежать публичной конфронтации с республиканцем.