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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп выразил стопроцентную уверенность в приобретении Гренландии

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп выразил полную уверенность в том, что Соединенные Штаты получат Гренландию. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

«Мы получим Гренландию. Да, 100%», — заявил президент США.

Трамп отметил, что существует высокая вероятность осуществления этого без применения военной силы, но подчеркнул, что «ничего не снимает с повестки».

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс вместе с супругой 28 марта посетил американскую военную базу Питуффик в Гренландии. В ходе визита он заявил, что Вашингтон не планирует расширять военное присутствие на острове или применять силу.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, комментируя поездку Вэнса, осудил его высказывания и предложил обсудить возможность увеличения американского военного контингента.

«Мы — Дания и Гренландия — в высшей степени открыты к обсуждению этого с вами. Если это то, чего вы хотите, тогда давайте обсудим это», — заявил Расмуссен в видеообращении.

Министр также напомнил о соглашении 1951 года, которое позволяет США наращивать военное присутствие в Гренландии в рамках оборонного сотрудничества.

Трамп ранее объяснял свое намерение по присоединению Гренландии к США тем, что остров нужен Штатам «для национальной и даже международной безопасности», «для безопасности всего мира».

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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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