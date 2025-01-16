В Дании заявили о готовности усилить безопасность в Арктике

Дания готова взять на себя обязательства по укреплению безопасности в Арктике, заявила премьер-министр Метте Фредериксен в ходе телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал TV 2.

В ходе беседы она подчеркнула важность укрепления безопасности в регионе. «Поэтому — и это было одним из моих главных посланий новому президенту Америки — мы должны усилить безопасность в Арктике и вокруг нее. Это касается и Королевства Дания, и мы, конечно же, готовы внести свой вклад», — сказала Фредериксен (цитата по ТАСС).

Говоря о Гренландии, Фредериксен отметила большой интерес США к острову и сослалась на заявление премьер-министра островной территории Муте Боурупа Эгеде, что Гренландия не продается, сообщает телеканал. Премьер Дании также подчеркнула, что вопрос о независимости Гренландии должен приниматься самим островом.

Трамп выражал желание приобрести Гренландию еще во время своего первого президентского срока в 2019 году. После победы на выборах президента в 2024 году он вернулся к этой идее. По его словам, таким образом США гарантируют собственную национальную безопасность.

Эгеде заявил, что Гренландия не должна принадлежать ни Дании, в состав которой входит сейчас, ни США. «Мы не хотим быть датчанами, мы не хотим быть американцами, мы хотим быть гренландцами», — сказал он.